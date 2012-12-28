Внезапно скончался экс-председатель Киевского независимого медиа-профсоюза
16:39, 28 декабря 2012Общество
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28 декабря внезапно остановилось сердце журналиста и пиарщика, экс-председателя Киевского независимого медиа-профсоюза Кирилла Хорошилова. Ему было 37 лет.
У Кирилла остались жена Виктория и маленький ребенок / Фото: Facebook - Natalia Rozova
Как пишет telekritika.ua, К.Хорошилов родом из Запорожья. В 2005-2006 годах возглавлял КНМП. Работал в новостях «Окна. Бизнес» на СТБ, в журнале «Власть денег», после чего с 2007 года возглавлял собственное пиар-агентство АСИТ.
У Кирилла остались жена Виктория и маленький ребенок. Желающие помочь его семье могут перечислять средства на карточку Виктории Хорошиловой в «ПриватБанке» 6762468500631605.
Кирилла похоронят в Запорожье. О дате и месте прощания будет сообщено позже.
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