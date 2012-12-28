Внезапно скончался экс-председатель Киевского независимого медиа-профсоюза

Как пишет telekritika.ua, К.Хорошилов родом из Запорожья. В 2005-2006 годах возглавлял КНМП. Работал в новостях «Окна. Бизнес» на СТБ, в журнале «Власть денег», после чего с 2007 года возглавлял собственное пиар-агентство АСИТ.

У Кирилла остались жена Виктория и маленький ребенок. Желающие помочь его семье могут перечислять средства на карточку Виктории Хорошиловой в «ПриватБанке» 6762468500631605.

Кирилла похоронят в Запорожье. О дате и месте прощания будет сообщено позже.