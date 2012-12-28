Мужчина порезал лезвием шею в зале суда

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, чрезвычайное происшествие произошло 19 декабря во время слушания уголовного дела по обвинению этого мужчины в покушении на убийство.

30-летний арестованный, находясь в стационарном металлическом заграждении, порезал шею фрагментом лезвия. В милиции сообщили, что мужчина получил незначительные телесные повреждения.

Арестованного сразу же доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Согласно справке врача, по состоянию здоровья он может и в дальнейшем содержаться в условиях изолятора временного содержания. Сейчас мужчина содержится в Харьковском следственном изоляторе.

По указанному событию было проведено служебное расследование, по результатам которого ряд руководителей райотдела и конвойной службы за нарушение служебной дисциплины привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.