В Луцке заселили дом, часть которого летом обрушилась

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы городского совета Луцка, владельцы 18 квартир получили ключи от своих полностью обновленных квартир.

Начальник управления капитального строительства городского совета Леонид Карабан сообщил, что в доме было капитально отремонтировано 28 квартир. Произведен ремонт во всех четырех подъездах, заменено 90% окон, укреплены конструкции первого и второго этажей всего здания.

Во время осмотра дома городской голова Луцка Николай Романюк сказал: «Восемь квартир были полностью разобраны, их жители получили другое жилье. Четыре трехкомнатных квартиры были приобретены за средства городского бюджета, в настоящее время мы намерены отдать четыре восстановленных квартиры многодетным семьям. Еще на четыре квартиры средства выделила облгосадминистрация, и ей решать, как теперь распорядиться этим жильем. Есть планы сделать общежитие для детей-сирот».

Как сообщал УНИАН, в Луцке 10 июня 2012 года в 04.25 между первым и вторым подъездами дома по улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Было разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов. Погибли два пенсионера.

На капремонт дома Кабинет министров выделил 11 млн. 968 тыс. грн. Волынская областная государственная администрация выделила средства на приобретение четырех двухкомнатных квартир для жителей дома, жилье которых было разрушено. За средства городского бюджета для пострадавших приобретено четыре трехкомнатных квартиры. В настоящее время жители восьми разрушенных помещений проживают в новых квартирах.

28 ноября горрайонный суд Луцка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении мастера технического участка ЖКП №7 по факту служебной халатности, которая привела к обвалу части дома. Мастера обвиняли в том, что он не выявил своевременно аварийность дома и не были устранены повреждения стен.

Приговором суда мастер ЖКП приговорен к трем годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока и лишением права 1 год занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.