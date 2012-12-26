В Киеве «заминировали» торговый центр
18:04, 26 декабря 2012Общество
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Сегодня в 15.30 в Святошинское районное управление милиции по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о заминировании одного из столичных торговых центров, расположенного по ул. Гната Юры.
Оперативные службы устанавливают личность злоумышленника
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.
На место происшествия сразу выехали руководство районного управления, следственно-оперативная группа, работники взрывотехнических и пожаро-технических служб.
При обследовании помещения и прилегающей к нему территории никаких взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено.
Работники милиции опросили работников заведения. В настоящее время ведется сбор информации для внесения данного происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Оперативные службы устанавливают личность злоумышленника.
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