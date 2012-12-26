АМК разрешил лондонской компании выкупить санаторий в Крыму

Об этом сказано в переданном УНИАН перечне решений, принятых АМК.

«Выдано разрешение компании Casamo Limited (г. Лондон, Великобритания) на покупку доли в уставном капитале ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс Ай-Даниль» (г. Севастополь), что обеспечивает 50% голосов в высшем органе управления товариществом», - сказано в решении комитета.

Справка УНИАН. Соматический курорт «Ай-Даниль» предназначен для профилактического лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Комплекс рассчитан на 777 мест и работает круглогодично. Стоимость двухместного стандартного номера в санатории, в зависимости от сезона, варьируется от 405 грн до 850 грн в сутки.