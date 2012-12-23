В Украине увеличили количество пунктов обогрева

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, МЧС развернуло 340 таких пунктов, местные органы власти – 2 тыс. 984.

В течение 22 декабря в учреждения обратились почти 3 тыс. людей. В целом с начала работы была оказана помощь 19 тыс. 347 чел. Чаще всего граждане обращаются за помощью в пункты обогрева в Крыму, Донецкой, Запорожской, Львовской, Днепропетровской областях. Также многие граждане обращаются в Луганской и Харьковской областях.

Пункты обогрева работают круглосуточно. Там можно согреться, отдохнуть, выпить горячего чая и перекусить, получить первую медицинскую помощь.

Часть пунктов стационарные – расположенные в учебных, медицинских заведениях, кафе; остальные – разбиты в палатках возле остановок общественного транспорта, на автодорогах и т. п.