В Симферополе из-за непогоды второй день закрыт аэропорт

Согласно расписанию на официальном сайте предприятия, сегодня аэропорт не принял и не отправил ни один самолет.

Из-за непогоды отменены рейсы в Киев, Москву, Стамбул и Ташкент.

Как сообщал УНИАН, перебои в работе аэропорта начались вечером 19 декабря, когда в Симферополе прошел ледяной дождь.

Аэропорт построен в сороковых годах прошлого века и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров. Он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать суда всех типов.