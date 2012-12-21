В Симферополе из-за непогоды второй день закрыт аэропорт
20:59, 21 декабря 2012Общество
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Международный аэропорт "Симферополь" уже второй день закрыт из-за шквалов и метели, которые обрушилась на полуостров.
Аэропорт ”Симферополь” не может работать / Іnvest-crimea.gov.ua
Согласно расписанию на официальном сайте предприятия, сегодня аэропорт не принял и не отправил ни один самолет.
Из-за непогоды отменены рейсы в Киев, Москву, Стамбул и Ташкент.
Как сообщал УНИАН, перебои в работе аэропорта начались вечером 19 декабря, когда в Симферополе прошел ледяной дождь.
Аэропорт построен в сороковых годах прошлого века и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров. Он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать суда всех типов.
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