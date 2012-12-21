Крымские татары сорвали выставку о Сталине

Представители меджлиса крымских татар сорвали проведение выставки, посвященную 133-летию со дня рождения руководителя советского государства Иосифа Сталина, которую региональная ячейка российской организации "Суть времени - Крым" устроила сегодня, 21 декабря, на улице в центре Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, к стендам подошли несколько крымских татар и попросили снять портрет Сталина. Затем руководитель секретариата меджлиса Заир Смедляев пнул ногой стенд, тот упал, завалив остальные. Затем крымские татары нарисовали на стендах свастику краской из баллончика.

Организаторы не пытались противодействовать противникам выставки.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Меджлис крымских татар распространил заявление в котором расценил намерение региональной ячейки российской организации "Суть времени - Крым" организовать 21 декабря в Симферополе выставку, посвященную 133-летию со дня рождения руководителя советского государства Иосифа Сталина как провокацию.

"Суть времени - Крым" анонсировала, что планирует провести акцию-выставку, где будут представлены фотографии Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, Шарля де Голля, Генри Киссинджера и других политиков с цитатами о И.Сталине, а также фотографии сталинского периода. Также будут раздаваться листовки с призывом разобраться в истории и "отдать должное такой масштабной исторической фигуре как Сталин". Помимо этого, одновременно со стендом, посвященным И.Сталину, будет выставлен стенд с фотоматериалами выставки "20 лет без СССР".

"Суть времени" - общественное движение, которое изначально сформировалось как виртуальный клуб на основе идей Сергея Кургиняна, а затем вышло за пределы интернет-пространства. Основная цель организации - воссоздание духовного и культурного единства и защита общих ценностей на постсоветском пространстве.

По указу И.Сталина в мае 1944 года из Крыма выселили в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал крымских татар. Их обвиняли в дезертирстве из Красной армии и пособничестве немецким солдатам. Татары массово начали возвращаться на полуостров в конце 1980-х - начале 1990-х годов.