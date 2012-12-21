Меджлис считает выставку о Сталине провокацией

Об этом говорится в заявлении пресс-службы меджлиса, текст которого передан УНИАН.

"Эта выставка — явно запланированная провокационная акция для дискредитации Украины в период, когда она недавно приняла на себя престижную миссию председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Руководство автономии Крыма, в том числе и представители служб безопасности и МВД Украины, заняли вновь непонятную позицию... Обращаем внимание Президента Украины Виктора Януковича на запланированную провокацию пророссийских организаций Крыма, опасную для нашего общества", - сказано в заявлении.

При этом, в сообщении организации "Суть времени - Крым", которым располагает УНИАН, говорится, что она планирует провести акцию-выставку, где будут представлены фотографии Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, Шарля де Голля, Генри Киссинджера и других политиков с цитатами о И.Сталине, а также фотографии сталинского периода. Также будут раздаваться листовки с призывом разобраться в истории и "отдать должное такой масштабной исторической фигуре как Сталин". Помимо этого, одновременно со стендом, посвященным И.Сталину, будет выставлен стенд с фотоматериалами выставки "20 лет без СССР".

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"Суть времени" - общественное движение, которое изначально сформировалось как виртуальный клуб на основе идей Сергея Кургиняна, а затем вышло за пределы интернет-пространства. Основная цель организации - воссоздание духовного и культурного единства и защита общих ценностей на постсоветском пространстве.

По указу И.Сталина в мае 1944 года из Крыма выселили в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал крымских татар. Их обвиняли в дезертирстве из Крымской армии и пособничестве немецким солдатам. Татары массово начали возвращаться на полуостров в конце 1980-х - начале 1990-х годов.