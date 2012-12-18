В МЧС похвастались «безупречной» борьбой со стихией

Об этом сообщил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Виталий Бут во время селекторного совещания с руководителями территориальных подразделений МЧС, сообщает пресс-служба МЧС.

«В течение последних дней, особенно в западных регионах Украины, удерживается крайне тяжелая ситуация. Есть регионы, где в течение суток выпала двухмесячная норма осадков, снежные заносы на дорогах достигают 3 метров, в частности на трассе «Киев-Чоп» зафиксировано 26 таких сугробов. На днях порывы ветра достигали 35 м/с. Из-за непогоды были обесточены 740 населенных пункта. В связи с этим МЧС перешло на усиленный режим работы », - отметил Виталий Бут.

«Вся система МЧС работает четко и слаженно. Я выражаю благодарность спасателям, поскольку люди действительно проявили мужество и героизм. Работы продолжаются уже несколько суток подряд. Я знаю, что часть людей уже вынуждены пойти на больничные, часть выходит на работу с температурой. Но мне приятно, что мои коллеги, как и вся система гражданской защиты, сработали безупречно», - отметил Виталий Бут.

По словам Виталия Бута, пока лучше сработали с точки зрения развертывания пунктов обогрева спасатели Днепропетровщины. Во время совещания первый заместитель Министра МЧС поручил до 21:00 увеличить количество пунктов обогрева и улучшить их деятельность в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.