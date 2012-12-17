Сегодня - святой великомученицы Варвары

Святая великомученица Варвара пострадала за веру в Христа в 306 году во времена царствования императора Максимиана.

По преданию, Варвара была очень красивой дочерью знатного и богатого Диоскора из финикийского города Илиополя. Он был язычником и оберегал дочь от влияния христиан. Но сердце Варвары искало единственного Бога.

Узнав о том, что Варвара приняла христианство, Диоскор жестоко избил дочь, приказал заключить ее в тюрьму и морить голодом.

Правитель города Илиополя Мартиан, тронутый чудной красотой Варвары, призывал ее отречься от Христа.

После длительных мук в тюрьме в ночном видении Варваре явился Господь, подбодрил ее и исцелил раны. На второй день Варвара была подвергнута новым истязаниям, глядя на которые, одна женщина, Юлиания, которая была свидетелем ее страданий, объявила себя христианкой. Ее также повесили на дереве рядом с Варварой и подвергли мукам, после чего обеим девушкам отсекли головы.

В тот же день Диоскор и Мартиан были поражены молнией, которая сожгла их тела дотла.

В предсмертной молитве великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он освободил всех, кто обращается к ней за помощью, от неожиданных бед, от наглой смерти без покаяния и послал бы им свою благодать.

По преданию, в ответ она услышала голос с небес, который обещал выполнить ее просьбу.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081–1118 гг.), княжна Варвара, выходя замуж за руського князя Михаила Изяславича, привезла их в Киев, где они находятся и поныне – в соборе святого князя Владимира (Украинской православной церкви Киевского патриархата).

Католическая церковь отмечает День святой Варвары 4 декабря.