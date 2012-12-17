Россия в этом году заключила контрактов на экспорт оружия более чем на $15 млрд

"Прежде всего, это важно для того, чтобы подтвердить нашу компетенцию, иметь возможность закрепиться на наших традиционных рынках, поучаствовать в ремонтах, модернизации - это тоже достаточно большой объем заказов", - отметил глава государства.



Как пишет РИА Новости, по его словам, данная работа позволяет не только сохранить существующий портфель заказов в сфере ВТС, но и рассчитывать на его увеличение.

"Так, только за текущий год были заключены новые экспортные контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов", - сообщил он.