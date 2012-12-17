Россия в этом году заключила контрактов на экспорт оружия более чем на $15 млрд
10:29, 17 декабря 2012Общество
1469 0
Россия, заключившая в 2012 году экспортные контракты о поставках оружия на $15 миллиардов, должна восстановить позиции на рынке услуг по модернизации и ремонту военной техники, заявил президент страны Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Путин доволен военными контрактами / Фото: kremlin.ru
"Прежде всего, это важно для того, чтобы подтвердить нашу компетенцию, иметь возможность закрепиться на наших традиционных рынках, поучаствовать в ремонтах, модернизации - это тоже достаточно большой объем заказов", - отметил глава государства.
Как пишет РИА Новости, по его словам, данная работа позволяет не только сохранить существующий портфель заказов в сфере ВТС, но и рассчитывать на его увеличение.
"Так, только за текущий год были заключены новые экспортные контракты на сумму свыше 15 миллиардов долларов", - сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter