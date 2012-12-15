12 сел Житомирской области отрезаны от внешнего мира

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении промышленности и развития инфраструктуры Житомирской облгосадминистрации.

"Из-за снегопадов и плохой очистки дорог довольно много сел Житомирской области остались без автотранспортного сообщения. Больше всего в этом плане пострадали 12 сел Малинского района, они до сих пор без автотранспортной связи", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за погодных условий определенная часть сельской местности области осталась без транспортного сообщения. Автодороги блокируют не только снежные заносы, но и деревья, которые падают на проезжую часть.

Чтобы исправить эту ситуацию, сельские председатели на местах заключают договоры с предприятиями, имеющими технику, с помощью которой можно очистить дорогу от снега и ликвидировать другие последствия ненастья. Однако этой работе мешает недостаточное количество горючего, на него области срочно нужно из госбюджета 3,5 миллионов гривень. Еще 0,5 миллиона планируют выделить из бюджета области депутаты Житомирского областного совета на ближайшей сессии 20 декабря этого года.