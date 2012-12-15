Украина за 20 лет не преодолела газовую зависимость от России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола в Киеве.

«Те риски и вызовы, которые были в начале существования независимой Украины, они полностью не исчезли до сих пор. Например, мы до сих пор не решили вопрос зависимости от России по газу. За 20 лет этот вопрос не был решен», - сказал О.Волошин.

По теме: Немецкие компании могут потеснить «Газпром» на рынке Украины

По его словам, «Украина не может быть полноценно независимым государством, если она так сильно зависит по стратегическим ресурсам от своего соседа».