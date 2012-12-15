Суд не разрешил застройщику сносить детсад в центре Киева

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ столичной прокуратуры.

Как напомнили в прокуратуре обстоятельства дела, Киевсоветом в 2004 году было принято решение о передаче в аренду АООТ «Компания «Д.І.Б» 1,21 га земли по улице Пушкинской, 33А-37Б, для строительства многофункционального жилищно-общественного комплекса, на месте, где расположено помещение детского сада №183. Однако решение Киевсовета не было подписано городским председателем в связи с отсутствием разработанного и согласованного проекта землеустройства.

В дальнейшем Киевсоветом это решение было признано как не вступившее в силу.

Таким образом, суд отказал АООТ «Компания «Д.І.Б» в удовлетворении исковых требований о признании права на землю и принуждении Киевсовета к заключению договора аренды, поскольку обретение права пользования землей возможно исключительно по решению органов местного самоуправления и исполнительной власти, отметили в прокуратуре.