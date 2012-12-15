Янукович: укрепление Украины - это укрепление Европы

Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович в выступлении на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Укрепление Украины - это укрепление Европы. Повышение стабильности для Украины - это дополнительный важный фактор стабильности региона», - подчеркнул он.

«Несомненно, все присутствующие здесь осознают и разделяют этот тезис. И в этом простом осознании - общий интерес, который лежит в основе динамических отношений Украины с миром», - сказал В.Янукович.

Он выразил убеждение, что совместными усилиями этот интерес будет в полной мере реализован.

В.Янукович отметил, что сегодня Украина создает все условия для привлечения инвестиционных ресурсов, реализации масштабных совместных проектов, заключения новых контрактов для отечественного бизнеса.

«Украина - открыта для иностранного капитала, идей и инноваций. Наша экономика - стабильная, а правила игры в ней - четкие и прозрачные», - сказал он.