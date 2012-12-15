Янукович назвал страны, приоритетные для экономики Украины

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в выступлении на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украинская дипломатия, украинская внешняя политика будет всегда присутствовать там, где присутствует национальный интерес. Национальный интерес - это на сегодняшний день, прежде всего, интерес экономический. И поэтому линия на экономизацию отечественной внешней политики будет продолжен», - подчеркнул он.

В.Янукович отметил, что Украина «успешно развивает всестороннее взаимодействие с Российской Федерацией». «Категории прагматизма и конструктивного диалога, положенные в основу украинско-российского сотрудничества, способствуют нахождению путей решения наиболее актуальных вопросов повестки дня отношений», - сказал он.

По его словам, в текущем году также развивались отношения “стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки”. По его словам, “реформы в Украине, ее возрастающая готовность плодотворно сотрудничать с крупными американскими инвесторами придают отношениям новой позитивной динамики”.

В.Янукович отметил, что продолжают наполняться конкретными проектами в разных сферах взаимодействия отношения Украины и Китая. При этом он добавил, что продолжается работа над разработкой Программы развития отношений стратегического партнерства на период 2013-2017 гг.

Президент Украины отмечает, что важной в украинско-турецких отношениях является практическая реализация стратегически значимых проектов в энергетической, транспортной, научно-технологической сферах.

По его словам, в 2012 году “было придан существенный импульс нашим отношениям с Туркменистаном, традиционно активным было сотрудничество с Азербайджаном, Казахстаном и Молдовой, наблюдался стойкий рост объемов двусторонней торговли между Украиной и Республикой Беларусь”.

В.Янукович также сказал, что «установление отношений всеобъемлющего партнерства между Украиной и Индией открывает новые перспективы для широкомасштабного взаимодействия».

Также, по его словам, продолжался курс на укрепление украинско-японского глобального партнерства, расширяется сотрудничество с Вьетнамом, Республикой Корея и Сингапуром.

“Перспективной также является развитие отношений с Индонезией и Таиландом. Дан существенный толчок углублению сотрудничества со странами Ближневосточного региона”, - добавил глава государства.

По его словам, есть значительный потенциал в отношениях между Украиной и Иорданией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и инвестиционной сферах.

В.Янукович отметил, что Украина последовательно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки. “Бразилия является одним из наших ключевых партнеров в регионе, партнером, с которым мы имеем конкретные весомые проекты и наработки”, - добавил он. При этом Президент отметил, что продолжается “плодотворное взаимодействие с Кубой”, а также “значительные перспективы кроются в активизации отношений с Мексикой и Аргентиной».