В Киеве на Подоле сошел с рельсов трамвай: образовалась пробка
21:40, 13 декабря 2012Общество
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В Киеве на пересечении улиц Константиновская и Еленовская, возле станции метро «Тараса Шевченко» сошел с рельсов трамвай.
Трамвай сошел с рельсов. Фото с сайта saroavto2.hiblogger.net
За ним уже стоят четыре трамвая, которые не могут проехать, передает "Сегодня" со ссылкой на НБН.
Также образовалась большая пробка на повороте на Константиновскую улицу – машинам крайне тяжело объехать трамвай из-за снежных заносов.
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