В Киеве пьяный мужчина стрелял в охранника магазина

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня в 11.15 по линии «102» поступило сообщение о том, что нетрезвый гражданин стрелял в охранника продовольственного магазину на Краснозвездном проспекте в Соломенском районе столицы.

Как отметили в милиции, предварительно установлено, что в магазин, который был закрыт на переучет, вошел нетрезвый покупатель, и стал требовать, чтобы ему продали бутылку водки.

Охранник пытался объяснить посетителю, что в данное время магазин не работает, но тот начал конфликтовать, что переросло в потасовку. В результате посетитель достал пистолет, снаряженный пневматическими пулями, и несколько раз выстрелил в охранника, нанеся ему незначительные ранения.

Наряд милиции, который прибыл по вызову, задержал правонарушителя. Медики скорой помощи оказали охраннику помощь без госпитализации.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.