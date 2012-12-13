В Киеве из-за снегопадов не будет ездить трамвай №12

Так, на маршруты электротранспорта, которые были заблокированы в результате порыва контактных сетей или снежных заносов, коммунальное предприятие направляет автобусы, которые повторяют трассу движения заблокированного маршрута, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, например, на протяжении 12 декабря 2012 года 18 автобусов из автобусного парка №1 были направлены на трамвайные маршруты, движение которых было заблокировано.

В КП «Киевпастранс» отмечают, что автобусы являются самым мобильным видом общественного транспорта. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в метрополитене или наземных видах электротранспорта (таких как пожары, обрывы контактной сети, падение деревьев на трамвайные пути, аварии на подстанциях «Киевэнерго») именно автобусы обеспечивают перевозку пассажиров, дублируя заблокированные маршруты.

Уже известно, что временно не будет работать трамвайный маршрут № 12 «Контрактовая площадь – Пуща-Водица».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в КП «Киевпасстранс» объяснили, что такие ограничения связаны с последствиями сильных осадков – налипанием снега на деревьях вдоль трамвайного маршрута, которые могут упасть на трамвай во время движения.

С целью организации безопасных перевозок пассажиров и обеспечения альтернативного транспортного соединения жителей Пущи-Водицы на период снегопадов будет организована работа временного автобусного маршрута обычного режима движения № 12А «Площадь Тараса Шевченко – 14-линия, Пуща-Водица».

Автобусы будут следовать по такой схеме: площадь Тараса Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога – ул. Городская – ул. Краснофлотская – 5-я линия – ул. Гамарника – ул. Селянская (до ул. Юнкерова) и в обратном направлении. Пассажиры могут пользоваться автобусами временного маршрута по проездным билетам, приобретенным на проезд в трамвае. При этом, отмечают в КП «Киевпасстранс», за счет временно высвобожденных трамваев будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19.