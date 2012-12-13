Армия предлагает убирать снег по заявкам

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

В частности, говорится в сообщении, по заявкам соответствующих государственных администраций соединения и военные части ВСУ готовы обеспечить оказание помощи органам власти и органам местного самоуправления.

Также в Минобороны отметили, что ВСУ принимают меры с целью оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные ухудшением погодных условий, недопущения аварий в военных городках, на территории предприятий, организаций и учреждений Министерства обороны Украины и Вооруженных сил.

Во всех военных частях проведены расчеты личного состава и техники, которые могут привлекаться в выполнение задач по расчистке автомобильных дорог, территорий военных городков и объектов инфраструктуры от снега.

Кроме того, определены силы и средства для ликвидации аварий, которые могут возникнуть в системах жизнеобеспечения военных городков, на предприятиях, организациях и учреждениях Министерства обороны и ВСУ.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, 11 декабря в Киеве к уборке снега было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих столичного гарнизона, а также около 20 единиц военной техники, в том числе полковые землеройные машины ПЗМ-2.