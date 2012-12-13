Минфин рассчитывает обложить налогом импорт газа
04:51, 13 декабря 2012Общество
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Министерство финансов Украины рассчитывает выполнить запланированный сбор налога на добавленную стоимость, заявленный в государственном бюджете на 2013 год, за счет введения НДС на импорт газа.
Об этом сказано в официальном разъяснении пресс-службы министерства, переданном УНИАН.
«При обчислении прогноза поступлений налога на добавленную стоимость на 2013 год учитывались изменения к Налоговому кодексу, внесенные законом Украины от 24 мая 2012 года №4834-VI в части упразднения нулевой ставки обложения налогом на добавленную стоимость операций поставки природного газа, ввезенного НАК «Нафтогаз Украины», на таможенную территорию Украины», - говорится в разъяснении. Предполагается, что это будет способствовать увеличению объемов сбора данного налога.
Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2013 год объем сбора налога на добавленную стоимость запланирован на уровне 154,576 млрд грн.
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