За неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 200 тыс. человек

Об этом сообщается на сайте Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппа среди населения составляет 44,0 на 10 тыс., что на 1,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

В общей сложности количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ с 1 октября 2012 года, составляет 1 млн. 782 тыс. 890, из них дети в возрасте до 17 лет – 1 млн 214 тыс. 716 (68,1%).

Специалистами вирусологических лабораторий региональных учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины по результатам проведенных за отчетную неделю исследований установлено, что 36% заболеваний вызвано вирусами парагриппа, 31% - аденовирусами, 24,5% - РС-вирусами и по 4,5% вирусами гриппа типа А и В.

Общее количество вакцинированных против гриппа составляет 277 тыс. 399 человек (0,54% населения Украины). За последнюю неделю привито против гриппа 20 тыс. 144 человека, что на 42,4% меньше предыдущей недели.