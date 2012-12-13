Официальный курс валют на 13 декабря

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 12 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1042.2872 (на 12 декабря – 1038.5305) 10 RUR – 2.6009 (на 12 декабря – 2.5993) Все курсы валют на 13 декабря

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