Работники «Электромаша» требовали зарплату под заводом и у губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, сначала до 100 работников предприятия собрались возле центрального входа на предприятие в центре города, затем 40 человек отправились к зданию Херсонской облгосадминистрации.

Основная причина протеста - проблемы с выплатой зарплаты на предприятии. Работники жаловались на полуофициальное начисление зарплат, непериодичность их выплат и отсутствие премий. Как сообщила пресс-секретарь концерна «Электромаш» Александра Нимченко, задержки с выплатой зарплаты у работников существуют за октябрь и ноябрь.

Пришедшие к зданию Херсонской ОГА передали обращения трудового коллектива «Электромаш» по поводу данных проблем председателю ОГА Николаю Костяку.

Работники «Электромаша» также пообещали и дальше обращаться в государственные и правоохранительные органы по поводу проблем с оплатой труда, если ситуация не улучшится.

Директор ООО Херсон "Авто-Электромаш" Сергей Коровин сказал журналистам, освещавшим пикет, проходивший возле завода, что не отрицает существования проблем с периодичностью выплат.

По его словам, причину такой ситуации руководство предприятия видит в том, что заводу, который 70-80% своей продукции экспортирует, задерживается возмещение НДС. С.Коровин сообщил, что сумма долга со стороны государства составляет 3 млн. грн. Сумма долга по выигранным судам – 896 тыс. грн..

Директор сообщил, что главной причиной задержки заработной платы является затягивание казначейством выплаты долга на основании выигранных судов. Также генеральная прокуратура обязала казначейство выплатить долг. Общая задолженность по заработной плате предприятия на сегодняшний день составляет 470 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПКО "Концерн "Электромаш" основан в 2002 году. Основой "Концерна "Электромаш" является открытое акционерное общество "Электромаш", которое уже более 70-ти лет работает на рынке автотракторного электрооборудования и является единственным в Украине разработчиком и производителем стартеров и генераторов для автомобильных, тракторных и мотоциклетных двигателей электровентиляторов системы охлаждения двигателя автомобиля, магнето для тракторных пусковых двигателей, крестовин карданного вала, автомобильных фильтров.