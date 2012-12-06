Мэр Донецка заверяет, что спичек, соли и свечей до «конца света» хватит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами, комментируя всевозможные слухи о «конце света», который, согласно древнему календарю майя, наступит 21 декабря.

Кроме того, А.Лукьянченко сказал, что не ждет «конца света», а ожидает «светлого будущего для Донецка».

При этом он подчеркнул, что слухи о скором наступлении «конца света» подогревают те, кто хочет сбыть свой товар.

В то же время некоторые магазины Донецка используют тему «конца света» в своей рекламе для скорейшей реализации товаров. Так, многим постоянным покупателям рассылаются СМС-сообщения, информирующие о снижении цен до 21 декабря.

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В частности, рассылаемое СМС-сообщение одного из крупных обувных магазинов гласит: «Приготовься к концу света :)). Первая пара – минус 30%, а вторая – минус 50% до 21.12.12г.».

Как сообщал УНИАН, многие люди в разных странах верят в то, что, согласно календарю древних майя, 21 декабря 2012 г. произойдет конец света. Время от времени в СМИ появляется информация о случаях массовой истерии, чем удачно пользуются предприниматели, предлагая многообразные товары для встречи ожидаемого “апокалипсиса”.

Например, жители города Сумы в ожидании 21 декабря – дня «конца света» – стали активно интересоваться местами в бомбоубежищах и массово скупать свечи в торговых сетях, а в Тернопольской области «конец света» гражданам предлагают встретить в древней пещере.

Со своей стороны МЧС Украины официально заявляет, что к концу сета не готовится и никаких специальных мероприятий проводить не будет. В украинском Гидрометеорологическом центре отмечают, что никакие аномальные погодные условия накануне 21 декабря не ожидаются.