Межбанк открылся значительным ростом котировок по доллару и евро

В среду, 5 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1830/8,1910 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2656/60, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7360/10,7485. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3120/22 (вторник - 1,3059/61). Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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