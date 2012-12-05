Президентом АГУ избран мэр Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, «за» его кандидатуру, выдвинутую правлением АГУ, проголосовали 220 делегатов конференции Ассоциации городов Украины, состоявшейся в Киеве.

Против кандидатуры Ю.Вилкула проголосовали 5 делегатов и один воздержался.

Сегодня уже экс-президент АГУ Иван Куличенко (Днепропетровский городской председатель), который с 2006 года руководил в Ассоциации, пожелал своему преемнику Ю.Вилкулу плодотворной и успешной работы.

Выступая перед присутствующими, он отметил, что недавно встречался с экс-мэром Киева Александром Омельченко, который как и он три каденции возглавлял АГУ. И в разговоре с А.Омельченко, шутя, отметил, что не смог прежнего городского председателя столицы «перебить» по сроку пребывания в должности президента АГУ, рассказал И.Куличенко.

Члены конференции в свою очередь поблагодарили за работу И.Куличенко. Также во время конференции И.Куличенко был утвержден в созданной должности вице-президента АГУ по вопросам экономического развития городов.

Также члены конференции переутвердили на новую каденцию вице-президентов АГУ, которыми остались: Александр Лукьянченко (Донецкий городской председатель) – вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития больших городов; Анатолий Федорчук (Бориспольский председатель) - вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития средних городов; Павел Козырев (мэр города Украинка) - вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития малых городов, поселков и сел; Андрей Садовый (Львовский городской председатель) – вице-президент по вопросам международных связей; Владимир Гройсман (Винницкий городской председатель) – вице-президент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Сергей Одарич (Черкасский городской председатель) – вице-президент по вопросам бюджетной политики; Владимир Чайка (Николаевский городской председатель) – вице-президент по вопросам социальной политики; Алексей Костусев (Одесский городской председатель) – вице-президент по вопросам правовой политики, Геннадий Кернес (Харьковский городской председатель) – вице-президент по вопросам энергоэффективности, Мирослав Питцик - вице-президент по исполнительной работе.