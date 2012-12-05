Президентом АГУ избран мэр Кривого Рога
Президентом Ассоциации городов Украины избран городской председатель Кривого Рога Юрий Вилкул.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» его кандидатуру, выдвинутую правлением АГУ, проголосовали 220 делегатов конференции Ассоциации городов Украины, состоявшейся в Киеве.
Против кандидатуры Ю.Вилкула проголосовали 5 делегатов и один воздержался.
Сегодня уже экс-президент АГУ Иван Куличенко (Днепропетровский городской председатель), который с 2006 года руководил в Ассоциации, пожелал своему преемнику Ю.Вилкулу плодотворной и успешной работы.
Выступая перед присутствующими, он отметил, что недавно встречался с экс-мэром Киева Александром Омельченко, который как и он три каденции возглавлял АГУ. И в разговоре с А.Омельченко, шутя, отметил, что не смог прежнего городского председателя столицы «перебить» по сроку пребывания в должности президента АГУ, рассказал И.Куличенко.
Члены конференции в свою очередь поблагодарили за работу И.Куличенко. Также во время конференции И.Куличенко был утвержден в созданной должности вице-президента АГУ по вопросам экономического развития городов.
Также члены конференции переутвердили на новую каденцию вице-президентов АГУ, которыми остались: Александр Лукьянченко (Донецкий городской председатель) – вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития больших городов; Анатолий Федорчук (Бориспольский председатель) - вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития средних городов; Павел Козырев (мэр города Украинка) - вице-президент по вопросам жизнеобеспечения и развития малых городов, поселков и сел; Андрей Садовый (Львовский городской председатель) – вице-президент по вопросам международных связей; Владимир Гройсман (Винницкий городской председатель) – вице-президент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Сергей Одарич (Черкасский городской председатель) – вице-президент по вопросам бюджетной политики; Владимир Чайка (Николаевский городской председатель) – вице-президент по вопросам социальной политики; Алексей Костусев (Одесский городской председатель) – вице-президент по вопросам правовой политики, Геннадий Кернес (Харьковский городской председатель) – вице-президент по вопросам энергоэффективности, Мирослав Питцик - вице-президент по исполнительной работе.