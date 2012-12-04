В Кабмине планируют в 2013 году собрать налогов с физлиц на 78 миллиардов

Об этом говорится в законопроекте №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», внесенном правительством в парламент 3 декабря 2012 года.



В частности, поступления в местный бюджет предлагается предусмотреть в объеме 68,823 млрд грн, в государственный бюджет - 8,203 млрд грн, включая 50% поступлений по Киеву.

Основными факторами, которые, как ожидается, положительно повлияют на увеличение поступлений от данного налога, названы рост расходов на оплату труда, легализация зарплат, увеличение доходов низкооплачиваемых слоев населения за счет повышения минимальных социальных гарантий, увеличение доходов домашних хозяйств за счет индивидуальной предпринимательской деятельности, а также увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

При этом предельный размер налоговой социальной льготы рассчитан, согласно пояснительной записке к бюджету, на уровне 5,042 млрд грн при минимальной заработной плате 1176 грн и предельном размере дохода, дающего право на социальную льготу, – 1650 грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).

4 декабря Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины принять закон о государственном бюджете Украины на 2013 год с прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,108 тыс. грн, с 1 декабря – 1,176 тыс. грн.