Кассационную жалобу Ландика на приговор рассмотрят 20 декабря

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил на 20 декабря рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Романа Ландика на приговор суда за совершение хулиганских действий 4 июля 2011 года в луганском ресторане “Баккара” в отношении фотомодели Марии Коршуновой.

Об этом УНИАН сообщили в суде, заметив, что о дате и времени заседания официально должным способом будут поставлены в известность все участники процесса: Р.Ландик и его адвокаты, а также потерпевшая сторона с защитниками. Начало судебного заседания назначено на 10.00.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, депутат Луганского горсовета Р.Ландик избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск. 26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.Ландика под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.Ландик и М.Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Р.Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Р.Ландика не выезжать за пределы местожительства без разрешения правоохранительных органов. В то же время суд изменил меру пресечения осужденному с удержания под стражей подпиской о невыезде и освободил Р.Ландика из-под стражи в здании суда.

27 июня Апелляционный суд Луганской области оставил приговор в силе.