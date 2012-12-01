Сегодня в ВМС Украины - день траура

Решением командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина 1 декабря на флоте объявлено днем траура по трагически погибшим 29 ноября во время автокатастрофы 4 военнослужащим Западной военно-морской базы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

В 11.00 на кораблях, в береговых воинских частях и учреждениях ВМС будут приспущены флаги.

В это же время в Одессе в гарнизонном Доме офицеров начнется траурная церемония прощания с погибшими командиром Западной военно-морской базы капитаном 1 ранга Кареном Хачатуровым, заместителем командира части по воспитательной работе капитаном 2 ранга Александром Дерещуком, офицером штаба воинской части младшим лейтенантом Владимиром Лысым и старшиной 2 статьи службы по контракту Виталием Моросюком.

В траурных мероприятиях в Одессе примут участие командующий ВМС Ю.Ильин, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Григорий Саковский, представители местных органов власти.

Как сообщалось, в ночь на 29 ноября на 67-м километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое пассажиров и водитель автомобиля ВАЗ-2107, возвращавшиеся в пункт постоянной дислокации после участия в военном совете ВМС в Севастополе.