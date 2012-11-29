Хакерский отдел МВД вычислил карточных мошенников

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, граждане одного из соседних с Украиной государств наладили свой преступный бизнес на территории Одесской и Черновицкой областей, начиная с 2011 года. Используя поддельные платежные карточки одного из банков США, злоумышленники нанесли этому финансовому учреждению убытков на сумму более 40 тысяч долларов США. Средства они переводили с помощью одной из международных платежных систем и получали по поддельным документам.

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В ходе проведенных санкционированных обысков по месту проживания задержанных правоохранители изъяли 9 ноутбуков, 21 мобильный телефон, 73 стартовых пакеты операторов Украины, Молдовы и Румынии, другое необходимое оборудования, а также 29 поддельных платежных карточек. Изъятые вещи направлены в НИЭКЦ УМВД Украины в Черновицкой области для проведения необходимых экспертиз.

Одновременно с этим, по информации, переданной украинскими правоохранителями по каналам Европола, двое злоумышленников были задержаны на территории Словении. У них было изъято более 130 поддельных документов и оборудования для их изготовления.

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Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По решению суда им может угрожать наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.