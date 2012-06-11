В Киеве задержали двух иностранцев с кучей поддельных банковских карт

В Киеве задержаны два гражданина Бразилии, которые по поддельным пластиковым карточкам пытались снять в банкомате 62 тыс. грн.

Как сообщили в столичном главке милиции, в своей «работе» задержанные использовали специальное сканирующее устройство. Во время обыска у них было изъято еще 25 поддельных банковских карточек.

Выяснилось, что бразильцы прибыли в Киев около месяца назад, жили в квартире в доме на улице Богдана Хмельницкого.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.