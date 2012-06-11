В Киеве задержали двух иностранцев с кучей поддельных банковских карт
12:59, 11 июня 2012Политика
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В своей «работе» задержанные использовали специальное сканирующее устройство
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Как сообщили в столичном главке милиции, в своей «работе» задержанные использовали специальное сканирующее устройство. Во время обыска у них было изъято еще 25 поддельных банковских карточек.
Выяснилось, что бразильцы прибыли в Киев около месяца назад, жили в квартире в доме на улице Богдана Хмельницкого.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
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