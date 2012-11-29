Депутат-регионал обматерил журналиста

Как свидетельствует видеозапись инцидента, конфликт возник в коридоре ВС Крыма. Ш.Ганиев попросил А.Мельника, который разговаривал по телефону неподалеку от съемочной группы, записывающей стендап с журналистом в кадре, не мешать работать.

После этого парламентарий заявил, что журналисты совсем обнаглели и потребовал уважать депутатов.

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"Вы куда пришли? Свою девушку будешь так просить... Чудо в перьях приехало!", - заявил А.Мельник.

После этого журналист уточнил у депутата, угрожает ли он ему, в ответ на что депутат заявил: "Ты что, дурачок, бл..ь, долб...б, бл..ь! Кто тебе будет за это угрожать?".

"Запиши вот это", - попросил журналист оператора.

"Я тебе запишу! Будешь писать потом до конца жизни в своем месте", - сказал на повышенных тонах Мельник, после чего обозвал журналиста "чувырлом".

Поведение депутата, которого связывают с крымской компанией ИТВ, в данный момент журналисты полуострова активно обсуждают в социальной сети Facebook.

"Коллеги, в скандале с депутатом ВР АРК А.Мельником я никаких комментариев не давал и давать не буду. Коль свидетелями сего конфликта стали журналисты других информагентств, и информация стремительно распространилась, скину ссылку на видео для ваших объективных комментариев в своих материалах!", - написал журналист Ш. Ганиев в Facebook.

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Со своей стороны гендиректор ГТРК "Крым" Степан Гулеватый считает, что Шевкет Ганиев сам спровоцировал конфликт: "Непрофессиональная работа журналиста. Любого человека можно вывести из себя, если постараться, что в принципе и сделал журналист... Может быть, и были некорректные высказывания, но человек находился на рабочем месте. Вот если бы вы находились на рабочем месте и вам кто-то мешал, как бы вы к этому отнеслись?".

Гулеватый рассказал, что встречался с Мельником для выяснения подробностей сложившейся ситуации.

"Да, действительно, я с ним встречался, но я ему сам позвонил, потому что хотел услышать мнение двух сторон. Я его попросил о встрече, он приехал, мы пообщались. Но это я ему позвонил, а не он мне", - цитирует Украинская правда.