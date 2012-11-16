Прокуратура вернула милиции жалобу журналиста, сброшенного с лестницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, инцидент возник, когда журналист телеканала «Интер» Роман Бочкала пытался получить комментарий у одного из руководителей Броварской райгосадминистрации.

Во время проведения проверки по заявлению журналиста милицией не установлены обстоятельства, свидетельствующие об указанном преступлении.

Прокуратура, изучив материалы проверки, установила необоснованность принятого решения в связи с неполнотой проведенной проверки. Поэтому материалы с соответствующими указаниями направлены в горрайотдел милиции для проведения дополнительной проверки.

Ход проведения дополнительной проверки контролируется Броварской межрайонной прокуратурой.

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Заместитель председателя Броварской районной государственной администрации Николай Миронец столкнул с лестницы журналиста телеканала «Интер» Р.Бочкалу в помещении районной государственной администрации. Журналист скатился с лестницы, а чиновник сказал, что не трогал его. Об этом Р.Бочкала рассказал «Телекритике».

Инцидент произошел 22 октября в 15 часов. Журналист снимал в Броварах материал о событиях в доме культуры «Прометей» 20 октября, когда представители местных чиновников препятствовали работе журналистов. Р.Бочкала пытался взять комментарий у лиц, которые фигурируют на видео, снятом местными журналистами на телефон 20 октября.

После того, как Р.Бочкала представился, чиновник толкнул его локтем в спину со словами «Вот и отлично». А после того, как журналист скатился по лестнице и сказал: «Я упал, вы меня только что толкнули», ответил: «Я не толкал».

Из сюжета Р.Бочкалы стало известно, что местные журналисты Алина Дяченко (интернет-издание «Маєш право знати») и Андрей Качер (газета «Громадський захист Київщини») обратились в Броварскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по ст. 171 - препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Р.Бочкала сообщил, что тоже намерен обратиться с заявлением в прокуратуру.

В то же время, руководитель ЦОС ГУ МВД в Киевской области Николай Жукович отметил, что «следователями Броварского отдела милиции не установлен факт именно препятствования деятельности, был факт, что чиновник не захотел давать комментарии, не смог давать эти комментарии».