Журналист заявляет, что с эфира сняли новости, в которых не вспомнили о Януковиче
11:31, 08 июня 2012Политика
3137 0
Исполняющий обязанности генерального директора Государственной телерадиокомпании «Крым» снял с телеэфира дневной выпуск новостей «Хаберлер», которую готовит крымскотатарская редакция канала.
|ГТРК «Крым» пока не прокомментировали заявление редактора
Об этом Радио «Свобода» заявил редактор и ведущий этой программы Шевкет Ганиев.
Он утверждает, что 5 июня В.Гуменюк угрожал «принять меры», если в новостях, которые издаются на крымскотатарском языке, не будет сюжетов о В.Януковиче.
По словам Ш.Ганиева, программа «Хаберлер» длится всего 13 минут, и в ней выходят преимущественно сюжеты о местных событиях и проблемах, связанных с жизнью крымскотатарской общины. О Президенте там сообщают только в контексте крымскотатарской проблематики, сообщил журналист.
На ГТРК «Крым» пока не прокомментировали заявление редактора программы «Хаберлер», отмечает Радио «Свобода».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter