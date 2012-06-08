Журналист заявляет, что с эфира сняли новости, в которых не вспомнили о Януковиче

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной телерадиокомпании «Крым» Валерий Гуменюк 7 июня снял с телеэфира дневной выпуск новостей «Хаберлер», которую готовит крымскотатарская редакция канала, из-за отсутствия в программе сообщений о Президенте Украины Викторе Януковиче.

Об этом Радио «Свобода» заявил редактор и ведущий этой программы Шевкет Ганиев.

Он утверждает, что 5 июня В.Гуменюк угрожал «принять меры», если в новостях, которые издаются на крымскотатарском языке, не будет сюжетов о В.Януковиче.

По словам Ш.Ганиева, программа «Хаберлер» длится всего 13 минут, и в ней выходят преимущественно сюжеты о местных событиях и проблемах, связанных с жизнью крымскотатарской общины. О Президенте там сообщают только в контексте крымскотатарской проблематики, сообщил журналист.

На ГТРК «Крым» пока не прокомментировали заявление редактора программы «Хаберлер», отмечает Радио «Свобода».