Гражданина Украины задержали в "зеленом коридоре" с янтарем

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Straż Graniczna.

Украинца задержали в пункте пропуска "Медика-Шегини" (Львовская область), через который он пытался пересечь польско-украинскую границу через "зеленую полосу", созданную для тех, кто не везет с собой товаров, которые необходимо декларировать.

Украинец путешествовал частным автомобилем с польскими номерными знаками.

"Во время контроля автомобиля пограничник нашел в багажнике три пакета с янтарем. Водитель сказал, что перевозил камни для аквариума", - сообщает пресс-служба.

Польские пограничники конфисковали янтарь и возбудили в отношении украинца дело за контрабанду, которое рассмотрит суд в Перемышле.

Пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы, работники которого задержали украинца, Эльжбета Пикор сообщила УНИАН, что польское законодательство не запрещает ввозить в Польшу янтарь.

Однако для легального ввоза необходимо было уплатить 23% НДС от стоимости товара, чего не сделал украинец. Кроме конфискации янтаря, ему придется заплатить штраф.

Она добавила, что пограничники отпустили украинца сразу после того, как он составил все объяснения и оформления всех документов этого дела.

Собеседник агентства заметила, что украинец сказал пограничникам, что не знал о том, что за янтарь нужно платить налог.