В Ужгороде застрелили владельца туристической фирмы

Об этом говорится в официальном сообщении Управления Министерства внутренних дел Украины в Закарпатской области.

По данным милиции, около 12.30 в понедельник, 26 ноября, по телефону 102 в Ужгородский горотдел милиции поступило сообщение о том, что в подъезде 5-этажного дома по ул. Минайской местные жители обнаружили окровавленный труп человека в возрасте около 40 лет.

На место происшествия, кроме следственно-оперативной группы, прибыло руководство УМВД и горотдела. На теле убитого эксперты обнаружили огнестрельные ранения. Личность потерпевшего установили: им оказался частный предприниматель, у которого в этом же доме располагался офис туристической фирмы.

“Совершенное уголовное правонарушение занесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство)”, - говорится в сообщении.

Обстоятельства и мотивы совершения преступления выясняет следствие.