Ключевой свидетель по делу Магнитского найден мертвым в Великобритании

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Сорокачетырехлетний Александр Перепеличный был найден мертвым в своем роскошном особняке в Вейбридже две недели назад, однако широкой общественности было объявлено об этом только сейчас. Сообщается что Перепеличный, "по всей видимости, обладал хорошим здоровьем". Причина его смерти не установлена, проведенное патологоанатомами вскрытие не помогло ее точно определить.

Как пишет Independent, три года назад Перепеличный запросил политического убежища в Великобритании.

Весной 2011 года прокуратура Швейцарии начала расследование в рамках дела о возможных фактах отмывания незаконно полученных денежных средств через банк Credit Suisse. По словам юристов фонда Hermitage Capital, через этот банк происходило отмывание средств, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций. Сообщалось, что эту схему помог раскрыть умерший Магнитский, а одним из основных свидетелей по этому делу являлся Перепеличный.