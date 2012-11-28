КГГА наконец решила запретить строительство в центре Киева

Он будет распространяться на возведение новых строений, а также на реконструкцию с расширением и надстройкой уже существующих зданий, но не будет касаться проведения работ по реставрации памятников культурного наследия и строительства объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, например инженерных сетей, пишет КоммерсантЪ-Украина.

В запретный список также включены территории днепровских склонов.

Охранная зона протянется от Пешеходного моста по Набережному шоссе до бульвара Дружбы Народов, пройдет по улицам Старонаводницкой, Лейпцигской, Ивана Мазепы, Михаила Грушевского, охватит Европейскую площадь и майдан Незалежности. Затем ее границы пройдут по улицам Крещатик и Прорезной. В зону также войдут улицы Ярославов Вал, Большая и Малая Житомирская, Львовская площадь, территория возле Национального музея истории Украины и Владимирская горка. Запрет будет действовать до утверждения плана зонирования центра Киева, работа над которым только началась.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец ("БЮТ-Батькивщина") сообщил, что его комиссия поддержала данный проект решения, но сам он считает его запоздалым.

Неэффективным считает данное решение и вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный: "Чтобы оно действительно заработало, необходимо отменить все ранее выданные землеотводы. Если это решение не сопровождается такой отменой, то это очередная спекуляция! К тому же у нас настолько изобретательные соотечественники, что они под маркой реставрации могут построить 23-этажное здание".