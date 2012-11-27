Украина за 10 месяцев сократила транзит российского газа на 20,2%

Украина за 10 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 28,2% - до 27,75 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в октябре импорт газа из РФ увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,17 млрд куб. м.

Напомним, Украина за девять месяцев 2012 года увеличила импорт российского газа в денежном выражении на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 10,434 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.