МВД: сейчас экономическими преступлениями занимается пять ведомств

Такое мнение он высказал в интервью изданию “Эксперт”.

По его словам, сейчас еще нет единой точки зрения, на базе какого ведомства будет создана структура по расследованию экономических преступлений. В.Захарченко отметил, что как она будет называться - финансовая полиция или как-то иначе - вопрос не первой важности. “Со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса все экономические преступления будут расследовать органы внутренних дел. Поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что целесообразно укрупнять это направление в рамках министерства”, - сказал министр.

Он отметил, что сейчас у нас в государстве экономическими преступлениями занимается пять ведомств: Служба безопасности, прокуратура, Государственная служба борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП), Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и налоговая милиция.

“Экономикой УБОП не должен заниматься. Функцию по экономическим преступлениям следует передать в ГСБЭП... Логично, что должно существовать ведомство, которое занимается этими преступлениями. Сегодня это ГСБЭП. В его функции входит защита бюджетных средств, инвестиций, пресечение злоупотреблений в экономике, защита интеллектуальной собственности, незаконное пользование недрами — это пресловутые копанки — и многое другое, что связано с преступлениями против частной собственности. Вопрос только в том, стоит ли этой службе предоставлять самостоятельный статус либо она будет находиться в ведении милиции или полиции”, - сказал он.

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В.Захарченко отметил, что по сути финансовая полиция уже существует. “В структуре ГСБЭП есть все необходимые функции. И есть Антикоррупционное бюро - ведомство, которое занимается расследованием фактов коррупции. Этим должен кто-то заниматься. А создавать новые структуры нет необходимости... В настоящий момент для государства самый правильный и экономически обоснованный вариант - совершенствовать существующую систему”, - сказал В.Захарченко.