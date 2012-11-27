Герою фильма «Шахта №8», избитого битами, сделали операцию

Об этом УНИАН сообщила активистка общественной организации «Донецкий правозащитный центр» Алена Игнатьева со ссылкой на лечащего врача-хирурга Сергея Румянцева.

По ее словам, 22 ноября Ю.Сиканову в челюстно-лицевом отделении Макеевской больницы была успешно проведена операция с установлением титановых пластин. Хирургическое вмешательство было связано с перелом суставных отростков нижней челюсти парня.

«Операция прошла нормально, сейчас у него послеоперационный период. Я с врачом разговаривала, он сказал, что все прошло нормально, и нужно только время для того, чтобы все зажило», - сказала А.Игнатьева. При этом она добавила, что Ю.Сиканов «сейчас находится в больнице, пока все заживет, и если все будет нормально, то его выпишут из стационара через неделю».

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Как сообщал УНИАН, по информации общественной организации «Донецкий правозащитный центр», 16 ноября активисты организации объявили о сборе средств на лечение 19-летнего героя фильма «Шахта №8» о копанках Ю.Сиканова, которого соседи жестоко избили битами 27 октября, нанеся челюстно-лицевые травмы.

Благодаря помощи людей, парню буквально за два дня удалось собрать необходимую сумму денег на проведение срочной операции и послеоперационного периода.

Справка УНИАН. 26 марта фильм эстонского режиссера Марьяны Каат «Шахта № 8», который рассказывает об эксплуатации детского труда на нелегальных шахтах Донецкой области, был запрещен к показу на Фестивале документального кино в Киеве. Главный герой фильма - подросток из неблагополучной семьи, который вынужден идти работать на «копанку», чтобы прокормить своих сестер. Фильм был снят с фестивального показа по инициативе его украинского сопродюсера Елены Фетисовой. Причем состоялось это всего за несколько часов до презентации. Украинский сопродюсер фильма Е.Фетисова внезапно назвала свое же кино «постановочным и не соответствующим жанру». Такой ход, по мнению эстонской стороны, выглядит весьма странным, поскольку раньше ничего подобного Е.Фетисова не заявляла, и наоборот, будучи продюсером, имела намерение распространять фильм в Украине.

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По информации сайта donbass.ua, у Ю.Сиканова 27 октября произошла ссора с соседями по переулку - отцом и сыном. Соседи объяснили, что якобы парень первым грубо задел их у калитки, вот они и решили его проучить. «В тот вечер я не пил. Я же член участковой избирательной комиссии, мне надо было быть трезвым», - объяснил тогда участковому милиционеру сосед. Сразу милицию никто не вызывал, только на утро Ю.Сиканов обратился к врачам.

По факту драки и нанесения телесных повреждений макеевской милицией было возбуждено уголовное дело.