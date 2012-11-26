Группа «ВИА Гра» будет распущена 1 января 2013 года

Об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе коллектива Рената Гарифуллина.

Слухи о распаде коллектива, который сменил уже 16 составов, возникали уже не раз, в последний раз этой осенью.

"Константин Меладзе объявил в интервью на одном из центральных каналов о том, что распускает группу "ВИА Гра". Действительно, с 1 января 2013 года "ВИА Гра"прекратит свое существование", - сказала Гарифуллина.

Она затруднилась назвать причины такого решения, отметив, что во вторник Меладзе лично расскажет все детали на пресс-конференции в РИА Новости.

Группа "ВИА Гра" существует с 1999 года. Название группы - аллюзия на лекарственный препарат Виагра и расшифровывается как "ВИА" - вокально-инструментальный ансамбль, а "гра"в переводе с украинского значит "игра". В активе группы пять студийных альбомов, съемки в четырех телевизионных мюзиклах, более 30 видеоклипов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц - состав коллектива менялся 16 раз.

Среди солисток одного из самых сексуальных коллективов украинского и российского шоу-бизнеса - Алена Виницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Татьяна Найник, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб, Ольга Корягина, Месесда Багаудинова, Татьяна Котова, Санта Димопулос, Ева Бушмина и Альбина Джанабаева. Последние две певицы - участницы нынешнего состава группы.