Милиция говорит, что жертв Голодомора вспоминали мирно и без нарушений

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, во всех регионах государства состоялось 356 массовых мероприятий, участие в них приняли более 45 тысяч человек.

Основными инициаторами проведения мероприятий выступили органы государственной власти и местного самоуправления, а также местные организации.

По всей территории государства охрану общественного порядка обеспечивали более 1,7 тыс. работников милиции. Охрану общественного порядка в Киеве обеспечивали 55 правоохранителей.