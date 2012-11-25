Милиция говорит, что жертв Голодомора вспоминали мирно и без нарушений

15:37, 25 ноября 2012
Общество
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Массовые мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов 24 ноября в Украине прошли без нарушений общественного порядка.

В Киеве охрану порядка обеспечивали 55 милиционеров

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, во всех регионах государства состоялось 356 массовых мероприятий, участие в них приняли более 45 тысяч человек.

Основными инициаторами проведения мероприятий выступили органы государственной власти и местного самоуправления, а также местные организации.

По всей территории государства охрану общественного порядка обеспечивали более 1,7 тыс. работников милиции. Охрану общественного порядка в Киеве обеспечивали 55 правоохранителей.

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