Милиция говорит, что жертв Голодомора вспоминали мирно и без нарушений
15:37, 25 ноября 2012Общество
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Массовые мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов 24 ноября в Украине прошли без нарушений общественного порядка.
В Киеве охрану порядка обеспечивали 55 милиционеров
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, во всех регионах государства состоялось 356 массовых мероприятий, участие в них приняли более 45 тысяч человек.
Основными инициаторами проведения мероприятий выступили органы государственной власти и местного самоуправления, а также местные организации.
По всей территории государства охрану общественного порядка обеспечивали более 1,7 тыс. работников милиции. Охрану общественного порядка в Киеве обеспечивали 55 правоохранителей.
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