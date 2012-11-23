Четыре украинских Президента почтили память жертв голодоморов
11:19, 23 ноября 2012Политика
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В канун Дня памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович отдал дань уважения умершим во время Большого Голода.
Президенты зажгли лампады
Как сообщает пресс-служба Президента, в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» в Киеве глава государства установил символическую композицию из цветов и колосьев к скульптуре «Горькая память детства». Также Президент поставил зажженную лампаду к «Свече памяти».
В церемонии почтения памяти жертв голодоморов также участвовали премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, представители дипломатического корпуса и общественности.
В церемонии также приняли участие бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Собравшиеся почтили память умерших минутой молчания.
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