Четыре украинских Президента почтили память жертв голодоморов

11:19, 23 ноября 2012
Политика
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В канун Дня памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович отдал дань уважения умершим во время Большого Голода.

Президенты зажгли лампады

Как сообщает пресс-служба Президента, в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» в Киеве глава государства установил символическую композицию из цветов и колосьев к скульптуре «Горькая память детства». Также Президент поставил зажженную лампаду к «Свече памяти».

В церемонии почтения памяти жертв голодоморов также участвовали премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, представители дипломатического корпуса и общественности.

В церемонии также приняли участие бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Собравшиеся почтили память умерших минутой молчания.

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