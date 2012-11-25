Эксперты говорят, что кофе в Украине может значительно подорожать

Стоимость кофе в Украине в ближайшее время может значительно вырасти, заявил кофейный эксперт, владелец компании IONIA il caffe, Сергей Реминный.

Как передают podrobnosti.ua, по словам эксперта, причины этому внутренние, несмотря на снижение стоимости кофе на мировом рынке.

«Сегодня не стоит ожидать понижения цен, ведь то снижение стоимости, которое состоялось в мире, полностью компенсировано теми процессами, которые происходят в Украине», - сказал он.

Эксперт заверил, что сейчас кофейные компании имеют большие проблемы с таможней.

«Практически все поставщики, даже транснациональные компании, платят двойной таможенный тариф», - сообщил С.Реминный.

Он уверен, что проблемы с растаможкой значительно ухудшают ситуацию на украинском рынке кофе, поэтому потребителям не стоит рассчитывать на уменьшение его стоимости.

«Оплачивая на таможне двойные тарифы, импортеры закладывают расходы в стоимость продукта на полках магазинов. А сегодня рынок моментально реагирует на рост цены снижением объемов продаж - люди перестают покупать и переориентируются на другие продукты. То есть, сейчас компании-импортеры не имеют возможности думать, что потребитель «дурак» и все стерпит, и при этом играть с ценой», - добавил он.

По его словам, разница на сегодня между дешевыми и дорогими сортами кофе составляет 3 доллара и 10 долларов в среднем. Таким образом, если более дорогой кофе вырастет в цене на 10%, то дешевый - на 30%. Поэтому эксперт заверил, что «в магазинах существует большая проблема с дешевыми сортами».

«Именно поэтому рост цены произойдет там, где он максимально нежелательный. Стоимость возрастет до 20%. И никакого понижения цены ожидать не стоит», - подчеркнул эксперт.

Ранее предполагался рост стоимости кофе в Украине примерно на 10%. Причинами указывались внутренние факторы - рост налогов, рост цен на топливо и инфляция.