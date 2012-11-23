В Украине может подорожать пиво

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор компании Галина Коренькова.

«С 1 января 2013 года цена в рознице вырастет на 10,5%», - сказала Г.Коренькова.

Она предполагает, что на повышение стоимости пива в Украине в 2013 году дополнительно повлияют рост затрат на сырьевую базу, энергетические ресурсы и логистику, но не уточняет уровень подорожания этих составляющих.

По теме: Украинцев ожидает очередное подорожание алкоголя

Напомним, 20 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым, в том числе, предполагается повышение ставки акциза на пиво с 1 января 2013 года до 0,87 грн за литр.

Документ также предусматривает повышение ставки акциза на крепленые вина до 2,51 грн/л с 2,33 грн/л, игристые вина - до 3,65 грн/л с 3,38 грн/л, сидр - до 0,5 грн/л с 0,46, спирт этиловый концентрацией спирта 80 об. % и более - до 49,49 грн за литр 100% спирта с 45,87 грн/л.

По оценкам отраслевой организации «Укрпиво», по итогам 2012 года производство пива в Украине по сравнению с предыдущим годом снизится более чем на 1% - до 301 млн дал, объем рынка сократится на 2,2% - до 277 млн дал.