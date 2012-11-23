У Колесникова подготовили новации относительно возврата денег за билеты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, согласно проекту приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины», после отправления поезда, но не более чем через час после его отправления, предлагается выплачивать 10% стоимости билета и плацкарты.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что условия возврата проездных документов до отправления поезда не изменятся.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, если, например, стоимость билета в купейном вагоне на поезд № 38 Киев - Донецк по состоянию на 19.11.2012 г. составляет 195,51 грн - при его возврате в указанный срок пассажиру вернут 19,23 грн.

В ведомстве уточнили, что ранее, согласно правилам возврата средств за неиспользованные проездные документы, меньше чем за 9 часов до отправления поезда, но не более чем через час после его отправления пассажиру возвращалась стоимость билета без возврата стоимости плацкарты и комиссионного сбора. Т.е. за тот же билет в купейный вагон на поезд № 38 Киев - Донецк стоимостью 195,51 грн в указанный промежуток времени пассажиру возвращалось 71,86 грн.

В "Укрзализныце" сообщили, что вышеупомянутые изменения вступят в силу с момента вступления в силу соответствующего приказа Мининфраструктуры.

Справка УНИАН. Полная стоимость проезда в пассажирских поездах складывается из следующих составляющих: стоимость билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор.

Например, по состоянию на 19.11.2012 г. стоимость проездного документа в пассажирском вагоне составляет 195,51 грн. Из этой суммы стоимость билета (кв.) - 57,73 грн, стоимость плацкарты (пл.) - 93,46 грн (в т. ч. стоимость постельных принадлежностей 12,08 грн), страховой сбор - 2,07 грн, НДС - 30,25 грн, комиссионный сбор - 12,00 грн.