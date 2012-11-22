Укрзализныця жалуется, что местные власти должны ей уже более 170 миллионов
Задолженность областных государственных администраций перед железными дорогами за перевозку льготных категорий населения на 31 октября 2012 года достигла 171,8 млн грн.
Облгосадминистрации компенсировали 44% необходимой суммы.
Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», задолженность Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины за проезд льготников составила 144,4 млн грн, в том числе за проезд студентов - 106 млн грн, детей от 6 до 14 лет - 38,4 млн грн. Из них ведомство компенсировало железнодорожникам 14,7% необходимой суммы.
Задолженность Верховной Рады составила 0,35 млн грн.
Кроме того, среди областей более всего задолжала Харьковская обладминистрация - почти 25 млн грн, Киев - почти 22 млн грн., Львовская ОГА - 10,7 млн грн, Киевская ОГА - 9,7 млн грн, Донецкая ОГА - 8,4 млн грн, Винницкая - 5 млн грн, Днепропетровская и Черкасская области - по 4,5 млн грн, Житомирская и Тернопольская ОГА - по более 4 млн грн.
Напомним, согласно статье 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», убытки железнодорожного транспорта общего пользования от перевозки льготных категорий пассажиров возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.
За 10 месяцев 2012 года «Укрзализныця» недополучила 316,6 млн грн компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров.
«Укрзализныця» заявила о вынужденной интенсификации работы по улучшению управления оборотным капиталом, в частности, с дебиторской задолженностью, для обеспечения своих эксплуатационных нужд для осуществления перевозок.
Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.
Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.