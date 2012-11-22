Укрзализныця жалуется, что местные власти должны ей уже более 170 миллионов

Облгосадминистрации компенсировали 44% необходимой суммы.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», задолженность Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины за проезд льготников составила 144,4 млн грн, в том числе за проезд студентов - 106 млн грн, детей от 6 до 14 лет - 38,4 млн грн. Из них ведомство компенсировало железнодорожникам 14,7% необходимой суммы.

Задолженность Верховной Рады составила 0,35 млн грн.

Кроме того, среди областей более всего задолжала Харьковская обладминистрация - почти 25 млн грн, Киев - почти 22 млн грн., Львовская ОГА - 10,7 млн грн, Киевская ОГА - 9,7 млн грн, Донецкая ОГА - 8,4 млн грн, Винницкая - 5 млн грн, Днепропетровская и Черкасская области - по 4,5 млн грн, Житомирская и Тернопольская ОГА - по более 4 млн грн.

Напомним, согласно статье 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», убытки железнодорожного транспорта общего пользования от перевозки льготных категорий пассажиров возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

За 10 месяцев 2012 года «Укрзализныця» недополучила 316,6 млн грн компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров.

«Укрзализныця» заявила о вынужденной интенсификации работы по улучшению управления оборотным капиталом, в частности, с дебиторской задолженностью, для обеспечения своих эксплуатационных нужд для осуществления перевозок.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.